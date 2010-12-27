В Петербург едут 37 военных врачей со всего мира. Они поделятся своим опытом 

Заседания пройдет на площадках Эрмитажа, Военно-медицинской академии имени Сергея Кирова и в Константиновском дворце.

В четверг, 7 ноября, стало известно, что в Петербург приедут 37 военных врачей со всего мира. Они встретятся на профильной международной конференции "Седьмые Волконские чтения". Об этом сообщает ТАСС.

"В Санкт-Петербурге с 7 по 9 ноября пройдет международная конференция "Седьмые Волконские чтения", в которой примут участие военнослужащие армий 37 стран", —сказано в сообщении.

Среди военных врачей будут медики из Белоруссии, Вьетнама, Казахстана, Мозамбика, Монголии, Палестины, Руанды, Турции и других государств.Встречи пройдут в Эрмитаже, Военно-медицинской академии имени Сергея Кирова и в Константиновском дворце.

Известно, что организатором заседания выступает военная историческая библиотека Генерального штаба российской армии.

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