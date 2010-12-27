Петербург и Шанхай рассматривают сотрудничество в сфере транспорта

Делегация из Петербурга находилась в Китае с 4 по 7 ноября.

С 4 по 7 ноября делегация из Петербурга во главе с вице-губернатором города Николаем Линченко находилась в Шанхае. Во время поездки обсуждались возможные способы для развития скоростных линий транспортного обеспечения. Об этом сообщило ТАСС.

В Шанхае делегация встретилась с китайскими разработчиками суперконденсаторов, которые имеют совместное производство на территории Белоруссии.

Концессионеры находятся на старте, но уже определяются с конечным продуктом. Речь идет о составе, который может ездить по скоростной линии на юге Петербурга.

В кубинской столице пройдут дни Петербурга с русскими концертами.

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