Военные суда окатили петербуржцев водой

Жаркий День ВМФ разбавила волна, окатившая гостей праздника на Дворцовой набережной.

День ВМФ запомниться петербуржцам не только красочным парадом, зажигательными выступлениями артистов, но и волной позитива. Волной в прямом смысле слова.

Гостей праздника, пришедших посмотреть на военные корабли на Дворцовой набережной, окатило водой. Суда подняли такую волну, что досталось не только зрителям "первого яруса", но и тех, кто стоял гораздо выше.

"Самая интересная часть парада ВМФ" - шутит автор видео.

Ранее Piter.tv публиковал видео с Дворцовой площади, где проходит концерт по случаю праздника.