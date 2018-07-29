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Военные суда окатили петербуржцев водой

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Жаркий День ВМФ разбавила волна, окатившая гостей праздника на Дворцовой набережной.

День ВМФ запомниться петербуржцам не только красочным парадом, зажигательными выступлениями артистов, но и волной позитива. Волной в прямом смысле слова. 

Гостей праздника, пришедших посмотреть на военные корабли на Дворцовой набережной, окатило водой. Суда подняли такую волну, что досталось не только зрителям "первого яруса", но и тех, кто стоял гораздо выше.

"Самая интересная часть парада ВМФ" - шутит автор видео. 

Ранее Piter.tv публиковал видео с Дворцовой площади, где проходит концерт по случаю праздника.  

Теги: военные суда окатили петербуржцев водой , день вмф , новости петербурга , новости спб
Категории: Новости СПб

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