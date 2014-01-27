Военные получили по 300 тысяч рублей за каждую из пораженных "Точек-У"

Игорь Конашенков обозначил денежное вознаграждение за украинские цели на СВО.

Российские военнослужащие, поразившие 15 украинских пусковых установок тактического комплекса "Точка-У" и систем залпового огня HIMARS американского производства в зоне проведения специальной военной операции,получили от государства по 300 тысяч рублей за каждый объект. Соответствующее заявление в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами от 16 июня сделал официальный представитель министерства по обороне Игорь Конашенков.

За 15 пораженных пусковых установок тактического комплекса "Точка-У" и систем залпового огня HIMARS отличившиеся российские военнослужащие получили выплаты по 300 тысяч рублей. Игорь Конашенков, генерал-лейтенант РФ

Эксперт пояснил, что за успешный перехват средствами противовоздушной системы 941 ракеты, выпущенной Вооруженными силами Украины из тактических комплексов "Точка-У", реактивных систем залпового огня "Ольха", "Смерч", "Ураган" и HIMARS, российские военные получили по 50 тысяч рублей. Аналогичная сумма выделена на каждый случай ликвидации российскими военнослужащими 1211 украинских беспилотных летательных аппаратов средней дальности.

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Фото и видео: Минобороны России