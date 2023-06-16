Минобороны: в районе Новодонецкого "Солнцепек" остановил наступление Украины

Олег Чехов рассказал о работе "Востока" на СВО.

Расчет тяжелой огнеметной системы ТОС-1 "Солнцепек" отразил наступление Вооруженных сил Украины, размещенных в районе Новодонецкого Волновахского района Донецкой народной республики. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном брифинге с журналистами от 16 июня сделал руководитель местной "Восточной" группировки сил Олег Чехов. Эксперт заметил, что наводчик-оператор сержант Виктор Петрунин нанес огневое поражение противнику за счет непрерывной стрельбы из ТОС.

В результате мужественных и слаженных действий экипаж сержанта Петрунина уничтожил несколько десятков националистов и две боевые бронированные машины. Понеся потери, противник отступил, позиции российских войск были удержаны. Олег Чехов, глава пресс-службы Минобороны РФ

Минобороны: российские ПВО сбили 25 украинских беспилотников.

Фото и видео: Минобороны России