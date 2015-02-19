Минобороны: российские ПВО сбили 25 украинских беспилотников

Также российские ПВО перехватили пять снарядов РСЗО HIMARS и "Ураган".

Российские средства ПВО за сутки сбили 25 украинских беспилотников. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Беспилотники были обнаружены в районах населенных пунктов Шипиловка (ЛНР), Еленовка, Спорное, Зеленый Гай (ДНР), Ремовка, Новое (Запорожская область) и Пролетарка (Херсонская область). Также российские ПВО перехватили пять снарядов РСЗО HIMARS и "Ураган". Кроме того, в районе Краматорска (ДНР) сбили украинский истребитель Су-27.

Ранее в Минобороны сообщили, что ВКС России нанесли ракетный удар по местам производства украинских БПЛА.

Видео: Минобороны России