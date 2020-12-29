Водоканал Санкт-Петербурга заплатит 84,9 млн рублей своему партнеру по работе с квитанциями

ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" намерено заплатить около 84,9 млн рублей своему партнеру по работе с квитанциями для абонентов. Предприятие разместило закупку, где идет речь об оказании для него ряда услуг.

Это ежемесячный расчет стоимости коммунальных услуг, начисление платы за них, формирование счетов, их доставка потребителям. А затем – "обратный" контур: учет денег, поступивших от абонентов.

Закупка проводится по так называемой процедуре "у единственного поставщика". Такой метод дает приобрести в данному случае услуги у известного продавца без конкурентных торгов в довольно сжатые сроки. Договор, соответственно, предполагается заключить с ГУП ВЦКП "Жилищное хозяйство", являющимся крупнейшей в Петербурге организацией, специализирующейся на расчетах в сфере ЖКХ.

Договор с этим ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" заключает примерно на год. До середины января следующего года

Как сообщало ранее Piter.tv, на улицы Петербурга вышла на службу новая спецтехника "Водоканала".

Фото: vodokanal.spb.ru