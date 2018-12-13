Водители жалуются на вечерние пробки в Северной столице по 9−10 км

Сегодня, одиннадцатого мая, в субботу, примерно в половину шестого вечера в Северной столице зафиксированы сильные пробки. Информация была предоставлена популярным онлайн-сервисом "Яндекс. Пробки".
На Новоприозерском шоссе затор оказался самым длинным для этого времени суток — 9 километров. На Московском шоссе водители стоят в 10-километровой пробке.Затруднено движение на Выборгском шоссе (5 баллов в город), Приморском проспекте (4 балла в центр) и Народной улице (7 баллов к Московскому проспекту).
На каждом из приведенных сервисом участков зафиксированы пробки на три балла больше, нежели обычно.
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