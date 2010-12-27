Водители маршруток в Сертолово и в Ломоносовском районе признаны лучшими в Ленобласти

Областной конкурс профессионального мастерства выиграли водители общественного транспорта, работающие на маршрутах в Сертолово и в Ломоносовском районе.

Областной конкурс профессионального мастерства выиграли водители общественного транспорта, работающие на маршрутах в Сертолово и в Ломоносовском районе.

Команда автотранспортного предприятия ООО "АТП Барс-2" показала лучшие результаты при вождении автобуса малого класса типа ПАЗ. В личном зачете отличились водители Сергей Соловьев и Денис Караваев. Лучшими на состязаниях по скоростному маневрированию за рулем большого ЛиАЗа стали Александр Гусаков и Дмитрий Жадаев.

Водитель Александр Гусаков поставил рекорд, отвечая на вопросы по правилам дорожного движения: он дал 20 из 20 верных ответов за 1 минуту 18 секунд.

Победители получили дипломы и памятные подарки.

Всего на конкурсе, который проводится в 16 раз, было представлено 12 команд компаний-перевозчиков со всей Ленинградской области. В состязаниях приняли участие больше 60 водителей, которые соревновались в знании правил дорожного движения и маневрировании на полигоне.

Организатором конкурса выступило управление по транспорту Ленинградской области.

Источник: пресс-служба ЛО