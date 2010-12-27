Водителей и пешеходов дополнительно защитят на аварийно-опасных участках региональных дорог Ленобласти

Работа по снижению количества мест концентрации ДТП ведется в рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" по заказу государственного казенного учреждения "Ленавтодор".

Водителей и пешеходов дополнительно защитят на аварийно-опасных участках региональных дорог Ленинградской области.

Работа по снижению количества мест концентрации ДТП ведется в рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" по заказу государственного казенного учреждения "Ленавтодор". До конца года планируется обезопасить 20 участков 13 дорог с наиболее интенсивным движением во Всеволожском, Волосовском, Волховском и Ломоносовском районах.

Знаки ограничения скорости, запрета обгона, шумовые полосы и дополнительные светофоры дорожники поставят в Кудрово (участок дороги "Деревня Старая — Кудрово"). В микрорайоне Черная Речка в Сертолово (участок Выборгского шоссе) будут установлены почти 700 сигнальных столбиков на осевую линию, запрещены несколько поворотов налево и обгон, смонтировано два комплекта для автономного освещения пешеходного перехода.

Во Всеволожске (участки трасс "Санкт-Петербург – Морье", "Станция Магнитная – поселок имени Морозова" и "Санкт-Петербург – завод им. Свердлова – Всеволожск") пешеходов обезопасят снижением скорости движения транспорта до 40 километров в час, шумовыми полосами и запретом обгона. В поселке Скотное (участок дороги "Санкт-Петербург – Запорожское – Приозерск") и Юкках (участок дороги "Юкки – Кузьмолово") водителям придется сбросить скорость до 40 километров в час и перестать обгонять.

На Токсовском шоссе в границах Токсово автомобилистов предупредят знаками об опасных поворотах, необходимости уступить дорогу и обратить внимание на фотовидеофиксацию нарушений ПДД. На Колтушском шоссе в Янино установят автономное освещение пешеходного перехода, нанесут износостойкую разметку и шумовые полосы.

В Кикерино (участок дороги "Гатчина – Ополье") запретят обгон и ограничат скорость движения до 40 километров в час. Около Старой Ладоги (участок дороги "Зуево – Новая Ладога") скорость движения ограничат до 60 километров в час, нанесут шумовую дорожную разметку и привлекут внимание водителей знаками "Внимание! Аварийно-опасный участок дороги" и фотовидеофиксацией нарушений правил дорожного движения.

В Малом Карлино и Русско-Высоцком (участки дорог "Подъезд к Красносельскому району" и "Подъезд к птицефабрике "Русско-Высоцкое" от дороги "Анташи – Красное Село") установят знаки запрета обгона и приоритета движения, снижения скорости проезда до 40 километров в час и светоотражатели по оси проезжей части.

Одной из задач национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" является сокращение очагов ДТП на сети региональных трасс.

Источник: пресс-служба ЛО