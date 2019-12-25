Водитель погиб в легковушке, которую зажало двумя фурами на КАД

Судя по фотографиям, легковушка превратилась в груду металла.

На юге кольцевой дороге Петербурга днем 22 марта произошло жуткое ДТП. Между двух фур раздавило легковой автомобиль. По словам очевидцев, водитель погиб.

На 66-м километре внешнего кольца КАД около трех часов дня столкнулись два грузовых и один легковой автомобили. На месте происшествия работают сотрудники МЧС и полиция.

Судя по фотографиям, легковушка превратилась в груду металла. По данным "Мегаполиса", водитель фуры, которая была сзади красного автомобиля, получил травмы. Информация о пострадавших уточняется.

На месте происшествия скопилась пробка длинной 4,5 километров, по данным "Яндекс.Пробок".

Фото: Мегаполис

