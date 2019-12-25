Водитель мусоровоза в Петербурге напал на мотоциклиста

Удар ломом по голове водитель мотивировал ненавистью к мотоциклистам, рассказал пострадавший.

Утром в субботу, 14 августа на улице Маршала Новикова водитель мусоровоза "Скания" с пригородными номерами напал на мотоциклиста с его девушкой. Подробности пострадавший сообщил порталу "Фонтанка".

По словам молодого человека, мусоровоз начал "проявлять" странное поведение, когда они ехали по улице Маршала Новикова. На светофоре на пересечении с Вербной грузовик вклинился между мотоциклистом и его девушкой, находившейся на другом мотоцикле. После чего водитель мусоровоза подбежал сзади и нанёс удар в затылок мужчине тупым металлическим предметом – судя по всему, ломом. Удар ломом по голове водитель мотивировал ненавистью к мотоциклистам, рассказал пострадавший, которого от травм спас шлем.

После произошедшего мотоциклист с видео с видеорегистраторов поехал писать заявление в полицию.

Ранее мы писали о том, что на День ВМФ в Петербурге из Краснодарского края приехал пенсионер на мотоцикле.

Фото: скриншот видео, "Фонтанка"