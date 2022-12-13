  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Водитель мотоцикла погиб в ДТП на трассе "Сортавала"
Сегодня, 8:46
86
lizapoluda Добавить в Яндекс.Новости

Водитель мотоцикла погиб в ДТП на трассе "Сортавала"

0 0

Установлено, что 40-летний петербуржец, управляя личным мотоциклом Suzuki по неустановленной причине совершил наезд на силовое ограждение.

В воскресенье, 28 мая, на 56 км трассы "Сортавала" в Приозерском районе Ленобласти произошла смертельная авария. Об этом стало известно Piter.TV.

Установлено, что 40-летний петербуржец, управляя личным мотоциклом Suzuki по неустановленной причине совершил наезд на силовое ограждение. В результате ДТП мужчина от полученных телесных повреждений скончался на месте происшествия.

Проверку по факту ДТП проводит СО ОМВД РФ по Приозерскому району.

Ранее мы сообщили о том, что 

Фото: Pxhere

Теги: ленинградская область, смертельное дтп
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости Ленинградской области,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии