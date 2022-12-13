Водитель мотоцикла погиб в ДТП на трассе "Сортавала"

Установлено, что 40-летний петербуржец, управляя личным мотоциклом Suzuki по неустановленной причине совершил наезд на силовое ограждение.

В воскресенье, 28 мая, на 56 км трассы "Сортавала" в Приозерском районе Ленобласти произошла смертельная авария. Об этом стало известно Piter.TV.

Установлено, что 40-летний петербуржец, управляя личным мотоциклом Suzuki по неустановленной причине совершил наезд на силовое ограждение. В результате ДТП мужчина от полученных телесных повреждений скончался на месте происшествия.

Проверку по факту ДТП проводит СО ОМВД РФ по Приозерскому району.

Ранее мы сообщили о том, что

Фото: Pxhere