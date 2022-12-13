Водитель мотоцикла погиб в ДТП на трассе "Сортавала"

В воскресенье, 28 мая, на 56 км трассы "Сортавала" в Приозерском районе Ленобласти произошла смертельная авария. Об этом стало известно Piter.TV.
Установлено, что 40-летний петербуржец, управляя личным мотоциклом Suzuki по неустановленной причине совершил наезд на силовое ограждение. В результате ДТП мужчина от полученных телесных повреждений скончался на месте происшествия.
Проверку по факту ДТП проводит СО ОМВД РФ по Приозерскому району.
Ранее мы сообщили о том, что
Фото: Pxhere
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все