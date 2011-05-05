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В Красном Селе водитель маршрутки не справился с управлением и вылетел с дороги
Сегодня, 13:45
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

В Красном Селе водитель маршрутки не справился с управлением и вылетел с дороги

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Очевидцы ДТП особое внимание обратили на покрышки маршрутки, которые совсем не предназначены для езды по зимним дорогам.

В Красносельском районе Петербурге водитель маршрутки №546 не справился с управлением и вылетел с дороги на выезде из Хвойного. Об этом сообщили очевидцы в группе "Транспортный КОЛЛАПС, Красное Село". 

По предварительным данным, в автобусе был один пассажир. Он и водитель живы, автобус имеет значительные повреждения.

Очевидцы ДТП особое внимание обратили на покрышки маршрутки, которые совсем не предназначены для езды по зимним дорогам.

Утром Ford перевернул на бок Chery, собрав пробку у Тучкова моста.

Фото: ВКонтакте / Транспортный КОЛЛАПС, Красное Село

Теги: красное село, маршрутка
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости СПб,

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