На Ветеранов иномарка на "зебре" сбила пешехода

Мужчина выжил, но был госпитализирован с травмами.

Утром 25 февраля на Юго-западе Санкт-Петербурга под колеса автомобиля попал пешеход. Очевидцы сообщают, что молодого парня ударом отбросило на середину дороги.

Инцидент произошел напротив ТЦ "Ульянка" на проспекте Ветеранов. Иномарка сбила мужчину, который переходил проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу. Пользователи соцсетей, ставшие свидетелями случившегося, рассказывают, что пострадавший шел на зеленый сигнал светофора. В результате столкновения его отбросило на середину перекрестка.

Прохожие перенесли мужчину на тротуар и накрыли одеялом до приезда скорой помощи. Известно, что пострадавший пытался встать сам, но сразу падал. На носилки смог лечь сам.

По предварительной версии, невнимательный водитель не успел вовремя затормозить на скользской дороге. Обстоятельства случившегося уточняются.

Напомним, ранее Piter.tv сообщал, что появилось видео массовой драки на Васильевском острове

Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург