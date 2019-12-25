Водитель Lifan погибла после ДТП с деревом в Ленобласти

Также были госпитализированы 2 пассажира иномарки.

В ночь на четверг, 5 октября, на дороге "Лисино-Корпус – Радофинниково" случилось жёсткое ДТП. Об этом стало известно Piter.TV.

Установлено, что 29-летняя петербурженка управляла Lifan Х-50, двигаясь от посёлка Радофинниково в сторону посёлка Лисино-Корпус. На 2 км дороги она не справилась с управлением. Машина съехала в кювет с последующим наездом на дерево.

В результате аварии водитель от полученных травм скончалась на месте ДТП. 36-летняя пассажирка иномарки была госпитализирована с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга и травмой позвоночника в состоянии средней степени тяжести. Также в больницу доставлен 23-летний пассажир с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга, травмой позвоночника, в состоянии средней тяжести.

Ранее мы сообщили о том, что Toyota насмерть сбила мужчину на трассе "Кола".

Фото: Piter.TV