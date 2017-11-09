Водитель экскурсионного автобуса с детьми ценой собственной жизни спас от гибели детей под Ярославлем

Появилась информация, что водитель автобуса от полученных травм скончался в больнице.

Накануне вечером в Ростовском районе произошло жуткое ДТП с участием экскурсионного автобуса с детьми и грузовика. Piter.TV сообщал об этом жутком ДТП, в котором пострадало около 20 детей. Около 17 часов в районе населенного пункта Деболовское грузовик вылетел на встречку, где и произошло лобовое столкновение с экскурсионным автобусом, в котором находилось 38 детей и 5 взрослых. В автобусе были дети из Екатеринбурга, которые совершали поездку по Золотому кольцу России. Водитель автобуса принял весь удар на себя, пытаясь уйти от столкновения. Его пришлось извлекать из искореженного автобуса. Мужчина в тяжелом состоянии был госпитализирован в больницу. Сегодня утром появились новые подробности аварии.

Водителю была проведена срочная операция в Ростовской больнице. Но, несмотря на все усилия медиков, 40-летний мужчина от полученных травм скончался сегодня ночью. Сопровождающий детей учитель сообщил, что больше всего пострадали дети, которые в момент аварии находились с левой стороны автобуса. Водитель в последнюю секунду успел сообщить о приближающемся столкновении, и многие успели сгруппироваться. Водитель пытался уйти от столкновения с мчащимся на него тяжелым грузовиком. Но столкновения избежать не удалось. Основной удар принял на себя водитель. На фото и видео, размещенные в интернете видно, что водительская часть автобуса сильно деформирована от удара. Грузовик после столкновения улетел в кювет.

15 детей были госпитализированы в Ростовскую больницу, одна девочка попала в областную больницу в городе Ярославль. Водитель грузовика задержан и находится под стражей. Полиция инкриминирует мужчине 1977 года рождения нарушение ПДД, которые привели к гибели человека и травмам детей. Сообщается, что водитель выехал на главную, не уступив преимущественное право движения автобусу.

Видео: YouTube/Видео Хит I Video Hit