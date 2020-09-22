Водитель большегруза остановил движение трамваев на перекрестке Витебского и Благодатной

Обошлось без пострадавших.

Во вторник, 22 сентября, на перекрестке Витебского проспекта и Благодатной улицы произошло ДТП с участием большегруза.

На кадрах, которые попали в распоряжение редакции Piter.TV, видно, как водитель контейнеровоза, совершая правый поворот слишком резко, не рассчитывает крепеж своего груза, из-за чего один из контейнеров вылетает на трамвайные пути. Задел ли контейнер стоящую машину, не видно. В соцсетях петербуржцы уточнили, что трамваи стояли в обе стороны.

Ранее мы писали, что у Летнего сада столкнулись четыре авто.

Видео: Piter.TV