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Водитель большегруза остановил движение трамваев на перекрестке Витебского и Благодатной

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Обошлось без пострадавших.

Во вторник, 22 сентября, на перекрестке Витебского проспекта и Благодатной улицы произошло ДТП с участием большегруза. 

На кадрах, которые попали в распоряжение редакции Piter.TV, видно, как водитель контейнеровоза, совершая правый поворот слишком резко, не рассчитывает крепеж своего груза, из-за чего один из контейнеров вылетает на трамвайные пути. Задел ли контейнер стоящую машину, не видно. В соцсетях петербуржцы уточнили, что трамваи стояли в обе стороны. 

Ранее мы писали, что у Летнего сада столкнулись четыре авто.

Видео: Piter.TV

Теги: авария, дтп
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Картина дня,

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