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Перед судом предстанет петербуржец, наехавший на 6-летнюю девочку

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Водитель автомобиля, совершивший наезд на 6-летнюю девочку, предстанет перед судом.

Прокуратура Красносельского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 34-летнего местного жителя. Он обвиняется по части 1 статьи 264 УК РФ (нарушение водителем авто ПДД, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека). Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Петербурга.

По данным ведомства, в марте 2022 года водитель автомобиля Toyota наехал на несовершеннолетнюю с мамой, которые переходили проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу на улице Доблести.

В результате ДТП 6-летней девочке причинен тяжкий вред здоровью.

Уголовное дело направлено в Красносельский районный суд для рассмотрения по существу.

Ранее сообщалось, что иномарка наехала на шестиклассницу у трамвайной остановки в Невском районе.

Видео: прокуратура Петербурга

Теги: дети, дтп, прокуратура
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости СПб, Общество,

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