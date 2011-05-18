Перед судом предстанет петербуржец, наехавший на 6-летнюю девочку

Водитель автомобиля, совершивший наезд на 6-летнюю девочку, предстанет перед судом.

Прокуратура Красносельского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 34-летнего местного жителя. Он обвиняется по части 1 статьи 264 УК РФ (нарушение водителем авто ПДД, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека). Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Петербурга.

По данным ведомства, в марте 2022 года водитель автомобиля Toyota наехал на несовершеннолетнюю с мамой, которые переходили проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу на улице Доблести.

В результате ДТП 6-летней девочке причинен тяжкий вред здоровью.

Уголовное дело направлено в Красносельский районный суд для рассмотрения по существу.

Ранее сообщалось, что иномарка наехала на шестиклассницу у трамвайной остановки в Невском районе.

Видео: прокуратура Петербурга