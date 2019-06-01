СМИ: Во взрывах в Дзержинске пострадало минимум 19 человек

Другие подробности уточняются.

В результате взрывов на заводе "Кристалл" в Дзержинске пострадало 19 человек. Об этом сообщают "РИА Новости", ссылаясь представителей экстренных служб региона.

Напомним, что 1 июня в цеху по производству тротила на заводе "Кристалл" прогремело несколько взрывов. Очевидцам удалось снять ЧП на видео.

На место происшествия выехали экстренные службы и местные власти. По предварительной информации ЧП случилось из-за нарушения технологического процесса в цехе по изготовлению взрывчатого вещества. Тушение пожара проводится по третьему номеру сложности. На месте работают специалисты в спецодежде.

Видео: соцсети