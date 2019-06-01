Момент второго взрыва в Дзержинске попал на видео

По неподтвержденной информации при взрывах пострадало от двух до четырех человек.

В субботу, 1 июня, в Дзержинске Нижегородской области прогремело несколько взрывов. ЧП случилось в цеху по производству тротила на заводе "Кристалл". Очевидцам удалось снять второй взрыв на видео.

На место происшествия выехали экстренные службы и местные власти. По предварительной информации ЧП случилось из-за нарушения технологического процесса в цехе по изготовлению взрывчатого вещества. Официальных данных о пострадавших пока не публиковалось. По неподтвержденной информации при взрывах пострадало от двух до четырех человек. Другие подробности уточняются. В городе создан оперативный штаб для разбора случившегося.

Видео: социальные сети