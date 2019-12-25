Во вторник в Петербурге потеплеет до +24 градусов

Атмосферное давление будет слабо повышаться.

Стал известен прогноз погоды в Петербурге на предстоящий вторник, 11 мая. Информацию приводит пресс-служба ГУ МЧС по городу со ссылкой на Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Так, завтра в Северной столице ожидается облачная погода: ночью небольшая, днем – переменная, осадков не ожидается. Ветер – южный, со скоростью в 5-10 м/с ночью, днем – до 7-12 м/с.

Температура воздуха ночью +9...+11 градусов, днём потеплеет до +22...+24 градусов. На побережье Финского залива местами ожидается +16...+18 градусов. Атмосферное давление будет слабо повышаться.

Фото: Piter.tv