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Во вторник в Петербурге потеплеет до +24 градусов
Сегодня, 21:32
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Во вторник в Петербурге потеплеет до +24 градусов

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Атмосферное давление будет слабо повышаться.

Стал известен прогноз погоды в Петербурге на предстоящий вторник, 11 мая. Информацию приводит пресс-служба ГУ МЧС по городу со ссылкой на Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Так, завтра в Северной столице ожидается облачная погода: ночью небольшая, днем – переменная, осадков не ожидается. Ветер – южный, со скоростью в 5-10 м/с ночью, днем – до 7-12 м/с. 

Температура воздуха ночью +9...+11 градусов, днём потеплеет до +22...+24 градусов. На побережье Финского залива местами ожидается +16...+18 градусов. Атмосферное давление будет слабо повышаться.

Фото: Piter.tv

Теги: петербург, прогноз погоды
Категории: Картина дня, Новости СПб, Происшествия, Лента новостей,

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белоусова герта
Сегодня 22:12


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