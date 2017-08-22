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Во вторник в Петербурге будет дождливо и холодно

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Похоже, лето из Северной столицы ушло совсем

Во вторник, 22 августа 2017 года, в Северной столице и пригородах сохранится дождливая погода. Как сообщили в региональном синоптическом ведомстве, в Петербурге будет ветренно и прохладно – температура воздуха не будет подниматься выше 19 градусов тепла, ветер будет переменный, с порывами до 7 метров в секунду. 

Кроме того, сообщается, что в некоторых районах города возможны грозы и короткие проливные дожди, во время грозы порывы ветра будут доходить до 15 метров в секунду. 

МЧС напоминает о необходимости соблюдать технику безопасности – не парковать автомобили под деревьями, которые кажутся непрочными, а также обходить стороной плохо закрепленные конструкции вроде рекламных щитов. 

Видео: архив

Теги: август , дождь , петербург , погода , погода август , погода петербург
Категории: Новости СПб

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