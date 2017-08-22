Во вторник в Петербурге будет дождливо и холодно

Похоже, лето из Северной столицы ушло совсем

Во вторник, 22 августа 2017 года, в Северной столице и пригородах сохранится дождливая погода. Как сообщили в региональном синоптическом ведомстве, в Петербурге будет ветренно и прохладно – температура воздуха не будет подниматься выше 19 градусов тепла, ветер будет переменный, с порывами до 7 метров в секунду.

Кроме того, сообщается, что в некоторых районах города возможны грозы и короткие проливные дожди, во время грозы порывы ветра будут доходить до 15 метров в секунду.

МЧС напоминает о необходимости соблюдать технику безопасности – не парковать автомобили под деревьями, которые кажутся непрочными, а также обходить стороной плохо закрепленные конструкции вроде рекламных щитов.

Видео: архив