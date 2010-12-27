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Во вторник в Петербурге будет +12 градусов
Сегодня, 22:45
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nadezhda_sib

Во вторник в Петербурге будет +12 градусов

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Тем временем в Ленобласти прогнозируют первые заморозки.

Во вторник в Петербурге ожидаются порывы ветра до 10 м/с и кратковременные дожди. Об этом сообщила пресс-служба ФГБУ "Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды".

Завтра, 17 сентября, синоптики прогнозируют в городе на Неве облачную погоду. Ночью порывы ветра достигнут 7-12 м/c, а днем - 5-10 м/c. Температура воздуха не поднимется выше +12 градусов. Атмосферное давление будет мало меняться. 

Ранее Piter.TV предупредил о том, что во вторник в Ленобласть придут первые осенние заморозки. В Северной столице начался отопительный сезон

Фото: pixabay.com 

 

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Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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