Вторник в Петербурге начался с необычных пробок

Утром 16 января в Северной столице водители пожаловались на необычный пробки. Хотя по данным Яндекс.Пробок уровень загруженности магистралей был не выше обычного.

Воители Северной столицы с утра во вторник, 16 января, жаловались на необычные пробки. При этом в городе уровень загруженности дорог не превышал обычных для будних дней 6 баллов. Самыми загруженными оказались проспект Культуры - Тихорецкий проспект в центр (8 баллов), Приморский проспект в центр (8 баллов), Витебский проспект в центр (7 баллов).

По данным Яндекс.Карт необычно плотно было на участке проспекта Культуры и Тихорецкого проспекта в сторону центра. Тут затор составил восемь баллов, вместо привычных шести. А также на Приморском проспекте в сторону центра.

А вот на Невском проспекте в районе Дворцовой площади наоборот было неожиданно свободно. Затор был четыре балла вместо шести.