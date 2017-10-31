МЧС Петербурга предупреждает об штормовом ветре во вторник

Главное управление МЧС по Петербургу обещает на вторник. 31 октября, усиление ветра. Из-за этого увеличится опасность падения деревьев.

Неприятную осеннюю погоду Северной столице еще противнее сделает порывистый ветер. Главное управление МЧС предупреждает об усилении ветра во вторник, 31 октября. По данным Северо-Западное УГМС, сегодня на высоте 25 метров будет дуть северный ветер. Местами порывы его будут достигать 12-14 метров в секунду.

Из-за ветра усиливается опасность на улицах города. Пешеходов и автомобилистов просят избегать деревьев и неустойчивых конструкций. Оставлять машины лучше на закрытых паркингах или в гаражах. Особую осторожность стоит соблюдать на набережных, мостах и других открытых местах.