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Во время пандемии в Петербурге вырос спрос на пульсоксиметры
Сегодня, 16:23
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IRINA_CHALKINA

Во время пандемии в Петербурге вырос спрос на пульсоксиметры

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Ранее приборы стоимостью 2,6 тысяч рублей использовались в основном в медицинской сфере.

Во вторник, 17 ноября, стало известно о том, что в Петербурге вырос спрос на пульсоксиметры. Об этом сообщают "Невские новости".

Соответствующее оборудование предназначено для измерения уровня кислорода в крови. По словам экспертов именно во время пандемии пульсоксиметры стали активнее покупать. 

Эти приборы использовались в основном в медицинской сфере. Их стоимость в среднем составляет 2,6 тыс. рублей

Ранее мы сообщали о том, что диспансеризацию в Петербурге прошли более 1 млн горожан.

Фото:pixabay

Теги: rjhjfydbhec, пульсоксиметры
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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