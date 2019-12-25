Во время пандемии в Петербурге вырос спрос на пульсоксиметры

Во вторник, 17 ноября, стало известно о том, что в Петербурге вырос спрос на пульсоксиметры. Об этом сообщают "Невские новости".
Соответствующее оборудование предназначено для измерения уровня кислорода в крови. По словам экспертов именно во время пандемии пульсоксиметры стали активнее покупать.
Эти приборы использовались в основном в медицинской сфере. Их стоимость в среднем составляет 2,6 тыс. рублей
Ранее мы сообщали о том, что диспансеризацию в Петербурге прошли более 1 млн горожан.
Фото:pixabay
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