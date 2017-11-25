Во время круиза на теплоходе "Лунная соната" отравилось около 50 человек

Теплоход пришлось срочно разворачивать "домой".

В Ленинградской области во время круиза по "северным сокровищам" на теплоходе, отравились около 50 пассажиров. У людей сильнейшая рвота и очень высокая температура.

Круиз пришлось завершить на пол пути. В это время теплоход был в районе Старой Ладоги, а это значит что отдыхающие всего лишь около суток пробыли на судне.

Сейчас круизный теплоход причалил в Петербурге, на пристани пассажиров встретили медики.

По словам корреспондента, сейчас на палубе ведутся следственные действия, специальные службы пытаются определить причину массового недомогания.

То ли это пищевое отравление, то ли инфекционное, передает корреспондент

Отметим, что круиз должен был длиться 7 дней. Самая низкая стоимость поездки на одного человека чуть больше 30 тысяч рублей, а самая высокая около 80 тысяч. Пока никакой информации о возмещении путешествинникам денег от загубленной поездки не поступало.

Судно принадлежит компании Созвездие Инфофлот, в северные воды оно выходит под названием "Лунная соната". На официальном сайте заявляют, что это комфортабельный четырехпалубный теплоход, построенный в Германии. На борту работает 2 ресторана, в них пассажирам предлагают тематический ужин русской кухни и "шведский стол".