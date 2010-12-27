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Во дворе на Звёздной упавшая ива придавила две иномарки
Сегодня, 18:50
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Asyaromanenkova
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Во дворе на Звёздной упавшая ива придавила две иномарки

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Очевидцы рассказали, что прихоти природы повредили сразу два автомобиля во дворе дома на Звездной.

Вечером во вторник, 10 октября, произошло ЧП во дворе дома 5 на улице Звездной. По неизвестным причинам там упало большое дерево. ива приземлилась на Audi и Mitsubishi Outlander, которые были припаркованы неподалеку. На фотографиях с места события не видно серьезных повреждений. Но большая часть автомобилей скрыта под листвой.

Во дворе на Звёздной упавшая ива придавила две иномарки

"Там в углу работяги трубу меняли ,может и дерево завалили", - предположил пользователь группы "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" Михаил Пахомов.

Упавшее дерево также перекрыло проезд по двору. Росшие рядом два ствола упали в разные стороны, перекрыв внутридворовое движение в двух местах, а также взяв взаложники несколько припаркованных машин. Сейчас место огородили лентой.

Во дворе на Звёздной упавшая ива придавила две иномарки

Во дворе на Звёздной упавшая ива придавила две иномарки

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП Санкт-Петербург

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Теги: звездная , новости питера , новости спб , происшествия спб
Категории: Происшествия

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