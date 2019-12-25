Во дворе на Меншиковском проспекте мигрант-педофил в спортивном костюме изнасиловал ребенка

Рост мужчины около 170 сантиметров, был одет в темную кофту и спортивные штаны серого цвета.

В Калининском районе мужчина азиатской внешности надругался над девочкой. Инцидент произошел во дворе Меншиковского проспекта у дома № 19.

По информации "Невских Новостей", 8 мая к школьнице подошел злоумышленник и совершил в отношении нее действия сексуального характера, после чего сбежал. Рост мужчины около 170 сантиметров, был одет в кофту темного цвета и спортивные штаны серого цвета. Подробности уточняются. Началась проверка.

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