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Во дворе на Меншиковском проспекте мигрант-педофил в спортивном костюме изнасиловал ребенка
Сегодня, 11:51
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Во дворе на Меншиковском проспекте мигрант-педофил в спортивном костюме изнасиловал ребенка

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Рост мужчины около 170 сантиметров, был одет в темную кофту и спортивные штаны серого цвета.

В Калининском районе мужчина азиатской внешности надругался над девочкой. Инцидент произошел во дворе Меншиковского проспекта у дома № 19. 

По информации "Невских Новостей", 8 мая к школьнице подошел злоумышленник и совершил в отношении нее действия сексуального характера, после чего сбежал. Рост мужчины около 170 сантиметров, был одет в кофту темного цвета и спортивные штаны серого цвета. Подробности уточняются. Началась проверка.

Ранее на Piter.tv: в Петербурге отчима подозревают в сексуальном насилии над воспитанником школы-интерната.

Фото: Pexels

Теги: дети, меншиковский проспект, мигрант, педофил, полиция
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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