Во дворе на Меншиковском проспекте мигрант-педофил в спортивном костюме изнасиловал ребенка

В Калининском районе мужчина азиатской внешности надругался над девочкой. Инцидент произошел во дворе Меншиковского проспекта у дома № 19.
По информации "Невских Новостей", 8 мая к школьнице подошел злоумышленник и совершил в отношении нее действия сексуального характера, после чего сбежал. Рост мужчины около 170 сантиметров, был одет в кофту темного цвета и спортивные штаны серого цвета. Подробности уточняются. Началась проверка.
Ранее на Piter.tv: в Петербурге отчима подозревают в сексуальном насилии над воспитанником школы-интерната.
Фото: Pexels
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