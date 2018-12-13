Мотоциклист врезался в Lada Largus на Шелгунова

Очевидцы опубликовали фотографии с места происшествия.

Днем 30 апреля в Невском районе Петербурга произошла авария. По словам очевидцев, мотоциклист врезался в отечественный автомобиль Lada Largus, который выезжал со двора. В сети появились фотографии с места происшествия.

Инцидент произошел возле дома №7 на улице Шелгунова. На снимках можно увидеть разбитый мотоцикл, который лежит посреди проезжей части, и вставшую поперек дороги машину. На участке дороги, где произошло ДТП, скопился народ. О состоянии мотоциклиста и водителя автомобиля ничего не сообщается.

Ранее мы писали, что за сутки в Петербурге и Ленобласти произошло 420 ДТП.

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб