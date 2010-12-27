Во Всеволожском районе открылся новый фельдшерско-акушерский пункт

ФАП будет обслуживать население Рапполово и Кавголово, в которых проживают 1,6 тыс. человек.

Новый фельдшерско-акушерский пункт начал работу в деревне Рапполово во Всеволожском районе Ленинградской области.

ФАП будет обслуживать население Рапполово и Кавголово, в которых проживают 1,6 тыс. человек. На выкуп у инвестора здания ФАПа из областного бюджета потрачено 8,3 млн рублей.

В рамках нацпроекта "Здравоохранение" по развитию в регионе системы оказания первичной медико-санитарной помощи" уже построены и находятся в стадии лицензирования четыре фельдшерско-акушерских пункта: в поселке Поляны Выборгского района, в деревнях Мины Гатчинского района, Иннолово и Пеники Ломоносовского района.

До конца 2019 года планируется ввести в эксплуатацию еще семь фельдшерско-акушерских пунктов в деревнях Сомино, Подгорное, Климово, Реполке, Новинке, Чаще, Ковшово.

Все объекты предусматривают оказание медицинской помощи взрослым и детям с использованием нового современного оборудования.

Источник: пресс-служба ЛО