Во Всеволожском районе "Лада Колина" прилегла на крышу посреди дороги

По всей видимости, водитель не справился с управлением на гололедице.

Днем 18 января на дороге в деревне Щеглово Всеволожского района Ленобласти автомобилисты заметили автомобиль-перевертыш. В сети появилась фотография с места ДТП.

Пользователи интернета уверены, что водитель красной "Лады Калины" не справился с управлением на скользкой дороге и перевернул свою машину на крышу. Рядом с перевертышем стоит другое отечественное авто. Транспортные средства перегородили дорогу другим автомобилистам. На этом участке образовался небольшой затор.

Ранее мы писали, что в Красносельском районе водитель уронил девушку на пешеходном переходе.

Фото: Мегаполис