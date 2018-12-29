В Красносельском районе водитель уронил девушку на пешеходном переходе

Мужчина пытался проскочить на только что загоревшийся красный.

Утром 18 января в Красносельском районе Петербурга произошел наезд на пешехода. В сети появилось видео с места происшествия.

Инцидент произошел в 08:50 на перекрестке Петергофского шоссе и улице Пограничника Гарькавого. На записи видно, что водитель пытался проскочить на только что загоревшийся красный. При этом пешеходы начали движение на зеленый. В результате автомобиль мужчины толкнул и уронил девушку.

Стоит отметить, что водитель сразу же вышел из транспортного средства, чтобы узнать о состоянии потерпевшей и извиниться перед ней. С девушкой оказалось все хорошо: она без труда встала с дороги и сделала замечание неаккуратному автомобилисту.

Ранее мы писали, что при столкновении двух "Жигулей" в Гатчине погиб мужчина.

Видео: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург