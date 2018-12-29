При столкновении двух "Жигулей" в Гатчине погиб мужчина

Причины аварии выясняют сотрудники транспортной полиции.

Утром 18 декабря на въезде в город Гатчина Ленобласти произошло смертельное ДТП. Как сообщили в пресс-службе регионального управления ГИБДД, здесь столкнулись два отечественных автомобиля. Инцидент произошел около 07:30 напротив дома №13/2 по Пушкинскому шоссе.

Известно, что 64-летний водитель ВАЗ-21114 столкнулся с "Ладой Грантой", которой управлял 61-летний мужчина. В результате ДТП водитель ВАЗ-21114 погиб. По факту случившегося проводится проверка.

Ранее мы писали, что в аварии на "Сортавале" погибли женщина и ребенок.

Фото: Piter.TV