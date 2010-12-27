Участие в мероприятии приняли восемь сборных команд организаций среднего профессионального образования из семи районов Ленинградской области. В состав каждой команды вошли трое юношей и три девушки.

Во Всеволожске прошел первый областной фестиваль ГТО среди студентов профтехучилищ "Туристический поход".

Участие в мероприятии приняли восемь сборных команд организаций среднего профессионального образования из семи районов Ленинградской области. В состав каждой команды вошли трое юношей и три девушки.

Состязание проходило на территории Румболовского парка во Всеволожске. Участники преодолели дистанцию 10 км туристского похода и попробовали свои силы на полосе препятствий. После этого спортсменам было предложено выполнить нормативы по проверке туристических навыков: вязке узлов, ориентированию и укладке рюкзаков. Все команды успешно справились с испытанием.



Победу в командном первенстве одержала сборная "Гатчинского педагогического колледжа им. К.Д. Ушинского", вторую ступень пьедестала заняли студенты "Сланцевского индустриального техникума", третье место досталось "Киришскому политехническому техникуму".

Источник: пресс-служба ЛО