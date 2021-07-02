Во Всеволожске открылся самый глубоководный бассейн в стране

Здесь есть глубоководная шахта и затонувший город.

Во Всеволожске открылся самый глубокий бассейн с затонувшим городом. Об этом сообщили в tg-канале "Раньше всех. Петербург".

Место, где можно насладить экстремальным плаванием, называется А30 или "Белая акула". Объект строили 5 лет. Инициатива принадлежит Алексею Молчанову, известному фридайверу с мировыми рекордами.

Центр предлагает попробовать посетителям плавательную и глубоководную части. Первая представляет собой 5 дорожек по 25 метров глубиной от 1,2 до 4,5 метров. Вторая состоит из трех зон: шахматная доска, затонувший город и глубоководная шахта.



Посещение платное. Стоимость билетов можно посмотреть на сайте спортивного клуба.

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Фото: Телеграм / Санкт-Петербург Life