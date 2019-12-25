Заложен фундамент будущего кафедрального собора во Всеволожском районе в Ленобласти

Важный шаг к реализации долгожданного проекта был сделан во Всеволожском районе Ленинградской области. Заложен фундамент для строительства нового кафедрального собора.

В четверг, 10 августа, стартовали работы по заложению фундамента для будущего кафедрального собора, посвященного Смоленской иконе Божией Матери. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Всеволожского района.

Этот замечательный событийный момент стал возможным благодаря выделению земельного участка на пересечении Всеволожского и Октябрьского проспектов, по инициативе президента России Владимира Путина, который в 2017 году поручил выделить место для постройки будущего кафедрального собора.

В 2021 году начались работы над проектом его облика, однако ни один из представленных на первом конкурсе эскизов не был принят. Проекты не соответствовали архитектурной стилистике города, что потребовало дополнительной проработки.

Ранее сообщалось, что к 2027 году в ГМЗ "Павловск" планируют отреставрировать 23 объекта.

Фото: администрация Всеволожского района Ленобласти