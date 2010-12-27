Во Всеволожске 4-летний ребенок отравился лекарством от мышечных спазм

Сейчас за жизнь малышки борются врачи.

В городе Всеволожск Ленинградской области четырехлетняя девочка отравилась таблетками. Ребенок проглотил лекарства, предназначенные для взрослых больных, предназначенные для снятия мышечных спазм. Препараты помогают при поражении центральной нервной системы. Малышка решила попробовать на вкус неизвестное лакомство и переборщила с допустимой дозировкой.

В настоящее время пострадавшая госпитализирована. Ее забрали из квартиры по улице Комсомола медики скорой помощи. Состояние пациентку оценивается как тяжелое. По сведениям докторов, малышка прибыла в больницу около 18 часов вечера 4 апреля.

Делом заинтересовались правоохранительные органы. Оперативники считают, что к тяжелым последствиям для ребенка привела невнимательность родителей. Ранее семья на учете в полиции о органах опеки не состояла.

