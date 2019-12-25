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Во Владивостоке в лесу нашли схрон с гранатами и боеприпасами
Сегодня, 9:25
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MShaffter

Во Владивостоке в лесу нашли схрон с гранатами и боеприпасами

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В лесном массиве были найдены 4 гранаты с комплектующими, 89 учебно-имитационных зарядов, почти 800 патронов для различных видов оружия и пластид массой 250 граммов.

В лесном массиве во Владивостоке обнаружен крупный схрон с оружием и боеприпасами.

На официальном сайте ГУФСИН РФ по Приморскому краю сообщается, что к ним поступила оперативная информация о местонахождении схрона взрывчатых веществ, взрывных устройств и боеприпасов на территории лесного массива в г.Владивостоке. Была проведена рабочая встреча с сотрудниками управления уголовного розыска УМВД и разработан ряд совместных оперативно-разыскных мероприятий на указанной территории.

В результате в лесу была найдена крупная партия оружия и боеприпасов. В земле в лесу обнаружена сумка, в которой находилась крупная партия взрывчатых веществ, взрывных устройств и боеприпасов – 4 гранаты с комплектующими, 89 учебно-имитационных зарядов, почти 800 патронов для различных видов оружия и пластид массой 250 граммов. Все боеприпасы направлены на экспертизу.

Фото: ГУФСИН РФ по Приморскому краю

Теги: новости владивосток, новости дальнего востока, новости приморья, новости россии
Категории: Лента новостей, Происшествия,

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