Во Владивостоке дорожный боулинг: из-за снегопада машины летят друг в друга

Во Владивостоке рядом с университетом Дальрыбвтуз произошел дорожный коллапс из-за снега и гололедицы.

17 ноября во Владивостоке выпал снег, к чему автомобилсты были явно не готовы. Обильные осадки повлекли за собой массовое ДТП, которого никто не может избежать.

На кадрах видно, как водители не справляются с управлением и автомобили просто несутся по склону. Остановить его может лишь впереди стоящая машина. Таким образом на улице Сабонеева, около университета Дальрыбвтуз собирается огромная пробка.

Очевидцы проиходящего рассказывают, что водители едва успевают вылезти из своих машин, чтобы не получить травмы в результате массовой аварии.

Видео: Piter.tv