Местная жительница не дошла до субботника из-за несчастного случая.

Во Владимирской области женщина погибла от удара молнии. Об этом рассказали представители регионального Следственного комитета. В настоящее время специалисты ведут проверку по факту гибели местной жительницы. Власти субъекта РФ принесли соболезнование родным и близким жертвы природного явления.

Ударило молнией... Проводится доследственная проверка. Вчера был плановый субботник. Был гром, дождь только начинался, все пошли прятаться. Она не дошла. Обнаружили ее уже без признаков жизни. пресс-служба СК РФ по региону

Известно, что трагедия зафиксирована 23 апреля. Погибшая работала главным специалистом в отделе капитального строительства "Служба единого заказчика" города Гусь-Хрустальный. Коллеги и друзья охарактеризовали женщину как жизнерадостную и отзывчивую, а также человека, обладающего глубокими душевными качествами.

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