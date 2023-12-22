  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 8:28
91
d_s_sarkisov Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Во Владимирской области задержали троих молодых людей, курировавших работу посыльных украинских аферистов

0 0

Отмечается, что подельники причастны к 14 эпизодам мошенничеств, общий ущерб которых превысил 2,3 млн рублей.

Во Владимирской области задержали троих молодых людей, курировавших работу посыльных украинских аферистов. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по Владимирской области.

По данным ведомства, сообщники подыскивали в Интернете курьеров, которых направляли к обманутым гражданам за наличными, а также занимались координацией перемещения денег на банковские счета телефонных мошенников. Отмечается, что подельники причастны к 14 эпизодам мошенничеств, общий ущерб которых превысил 2,3 млн рублей. По всем фактам возбуждены уголовные дела. Фигурантам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее мы сообщали, что в Орловской области задержаны фальшивомонетчики.

Видео: УМВД России по Владимирской области

Теги: аферисты, владимирская область, задержание, полиция
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости России,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии