Во Владимирской области в карете "скорой" умерла 9-летняя девочка с диагнозом ОРВИ

Девочка заболела 5 марта, а 7 числа ее состояние резко ухудшилось.

В Радужном Владимирской области умерла девочка с диагнозом ОРВИ.

ТАСС со ссылкой на региональные следственные органы сообщает, что в машине скорой умерла 9-летняя девочка. Как стало известно, девочка заболела 5 марта, лечащий врач диагностировал ОРВИ. 7 марта состояние ребенка резко ухудшилось, скорую помощь вызвали только к вечеру. Но, несмотря на реанимационные мероприятия, девочку спасти не удалось.

Следователи проверяют все обстоятельства трагедии. Уточняется, что на данный момент следствие не видит нарушения в работе медиков.

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Фото: Piter.TV