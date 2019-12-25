Во Владимирской области в карете "скорой" умерла 9-летняя девочка с диагнозом ОРВИ

В Радужном Владимирской области умерла девочка с диагнозом ОРВИ.
ТАСС со ссылкой на региональные следственные органы сообщает, что в машине скорой умерла 9-летняя девочка. Как стало известно, девочка заболела 5 марта, лечащий врач диагностировал ОРВИ. 7 марта состояние ребенка резко ухудшилось, скорую помощь вызвали только к вечеру. Но, несмотря на реанимационные мероприятия, девочку спасти не удалось.
Следователи проверяют все обстоятельства трагедии. Уточняется, что на данный момент следствие не видит нарушения в работе медиков.
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Фото: Piter.TV
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