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Во Владимирской области привлекли к ответственности водителя, управлявшего авто с ребенком на коленях

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Мужчину оштрафовали на три тысячи рублей.

Во Владимирской области привлекли к ответственности водителя, управлявшего авто с ребенком на коленях. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по региону.

В ходе мониторинга сети Интернет полицейские обнаружили видеозапись, на которой водитель управлял автомобилем с ребенком на коленях. В кратчайшие сроки инспекторы ДПС установили личность мужчины. Он объяснил, что таким образом он решил прокатить своего ребенка. За нарушение требований к перевозке детей в отношении гражданина составлен протокол об административном правонарушении. Его оштрафовали на три тысячи рублей.

Ранее мы сообщали, что в Томской области пресекли сбыт свыше 3,5 кг наркотического средства.

Видео: УМВД России по Владимирской области

Теги: владимирская область, нарушение пдд, полиция
Категории: Лента новостей, Новости России,

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