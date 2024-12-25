Во Владикавказе в торговом центре произошел пожар

Огонь охватил площадь в 800 квадратных метров.

Взрыв и возгорание произошли на территории торгового центра "Алания Молл", расположенного на Московском шоссе во Владикавказе. Соответствующее заявление сделали сотрудники регионального управления экстренного ведомства страны. В пресс-лужбе ГУ МЧС через социальные сети добавили, что в здании выбиты стекла. Сообщается о наличии пострадавших. В Telegram-канале распространилась информация о том, что в результате трагедии могла погибнуть одна из сотрудниц. Речь идет об одной из уборщиц. Губернатор Северной Осетии Сергей Меняйло сообщил о том, что в торговом центре местные власти уже развернули оперативный штаб.

Выехал в район торгового центра "Алания Молл", где произошло возгорание. На месте развернут оперативный штаб, работают правоохранители и спасательные службы. Сергей Меняйло, глава Северной Осетии

В настоящее время площадь пожара составляет 800 квадратных метров. Пламя охватило третий этаж и кровлю в ТЦ.Воспзгоранию присвоен третий ранг сложности.

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Фото и видео: ГУ МЧС России