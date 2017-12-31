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Во Фрунзенском районе жилые дома лишились электричества

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На Купчинской улице отключили электричество из-за неполадок сети.

Вечером 30 декабря на Купчинской улице и Ярослава Гашека в жилых домах отключили свет. Сообщается, что светофоры на данном участке также не работали. Известно, что от неполадко пострадали два квартала Фрунзенского района.
 
Представители “Ленэнерго” рассказали, что информация о неполадках в районе поступила сотрудникам ремонтной службы быстро. Они сразу же начали восстанавливать электроснабжение. Причиной стало технологическое нарушение на кабельной линии. К девяти часам вечера электричество поступило во все дома. 
Теги: купчинская улица , улица ярослава гашека , фрунзенский район , электричество
Категории: Новости СПб Происшествия

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