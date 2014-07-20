Во Фрунзенском районе задержан хулиган, который рисовал граффити

Хулигана доставили в 14 отдел полиции. Он уже неоднократно привлекался по административным правонарушениям.

Накануне, 23 ноября, в 21:20 сотрудники отдела вневедомственной охраны по Фрунзенскому району на Балканской площади задержали горожанина, который рисовал граффити на трамвайном вагоне. Об этом сообщили в пресс-службе Росгвардии.

Патрулируя район, около трамвайного кольца на Балканской площади сотрудники ОВО увидели, как фигура разрисовывает резервный трамвайный вагон.

Заметив патрульный автомобиль, он попытался скрыться, сбросив при этом открытую сумку с аэрозольными баллончиками на землю, но был задержан.

Задержанного уже не раз привлекали за мелкое хулиганство.

Фото: предоставлено пресс-службой УВО по городу и области