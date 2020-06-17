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Во Фрунзенском районе Петербурга "сотрудники" операторов "МегаФон" и "Теле-2" похитили у пенсионерки 300 тыс. рублей
Сегодня, 16:54
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Во Фрунзенском районе Петербурга "сотрудники" операторов "МегаФон" и "Теле-2" похитили у пенсионерки 300 тыс. рублей

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Возбуждено уголовное дело по п. "в, г" ч. 3 ст. 158 УК РФ.

Во Фрунзенском районе Петербурга мужчина и женщина, представившиеся сотрудниками "МегаФона" и "Теле-2", похитили у 70-летней пенсионерки 334 165 рублей. Об этом стало известно Piter.TV.

Инцидент произошел 15 августа. Пожилой позвонили неизвестные и под предлогом улучшения услуг сотовой связи убедили ее войти в приложение "Google Play" и сделать снимок лица для блокировки сим-карты. После этого пострадавшая обнаружила списание денежных средств на счет "Банк Озона".

Возбуждено уголовное дело по п. "в, г" ч. 3 ст. 158 УК РФ. Личности преступников устанавливаются.

Ранее на Piter.TV: прокуратура Петербурга защищает права обманутых на полмиллиона пенсионеров.

Фото: Piter.TV

Теги: кража денег у пенсионерки, хищение денежных средств
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Криминальные происшествия,

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