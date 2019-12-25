Неизвестная украла полмиллиона рублей из сумки пенсионерки в Гатчине

Женщина совершила преступление в помещении банка.

Как стало известно в среду, 17 июня, полицейским удалось задержать подозреваемую в деле о краже 500 тысяч рублей у 85-летней жительницы Гатчины.

Предполагается, что 26 февраля женщина вытащила из сумки женщины 500 тысяч рублей. Как выяснили оперативники, безработная 31-летняя злоумышленница уже была ранее судима. Преступление произошло в банке на улице 25 Октября. В отношении женщины возбуждено уголовное дело.

Ранее мы писали, что бывшего начальника МВД обвинили в краже нефти на 49 млн рублей.

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