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Неизвестная украла полмиллиона рублей из сумки пенсионерки в Гатчине
Сегодня, 21:20
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smirenny

Неизвестная украла полмиллиона рублей из сумки пенсионерки в Гатчине

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Женщина совершила преступление в помещении банка.

Как стало известно в среду, 17 июня, полицейским удалось задержать подозреваемую в деле о краже 500 тысяч рублей у 85-летней жительницы Гатчины. 

Предполагается, что 26 февраля женщина вытащила из сумки женщины 500 тысяч рублей. Как выяснили оперативники, безработная 31-летняя злоумышленница уже была ранее судима. Преступление произошло в банке на улице 25 Октября. В отношении женщины возбуждено уголовное дело. 

Ранее мы писали, что бывшего начальника МВД обвинили в краже нефти на 49 млн рублей.

Фото: pixabay

Теги: кража, кража денег у пенсионерки
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб, Новости Ленинградской области,

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